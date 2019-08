Exclusief voor abonnees Geen US Open voor Andy Murray 14 augustus 2019

Voormalig nummer één van de wereld Andy Murray (ATP 324), die maandag met een nederlaag in Cincinnati zijn wederoptreden maakte na een zeven maanden durende revalidatie van een heupblessure, zal niet deelnemen aan de US Open. Daarvoor is zijn lichaam nog niet klaar. Murray is na Flushing Meadows wel ingeschreven in Zhuhai en Peking. (FDW)

