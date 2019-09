Exclusief voor abonnees Geen ufo boven Gent, wel een ontplofte onderzoeksballon 17 september 2019

Het mysterie van de ufo boven Gent is opgehelderd. Het blijkt te gaan om een weerballon van een Ierse student, liet het ufo-meldpunt gisteren weten. Dat kreeg zaterdag 34 meldingen binnen over een "exploderende bol" aan de hemel. "Een Ierse correspondent liet ons weten dat er door een student van de University College Cork een onderzoeksballon met verschillende instrumenten was opgelaten", zegt Frederik Delaere van het ufo-meldpunt. De gps van het toestel verloor zaterdag contact boven Gent, waarschijnlijk op het moment dat de ballon explodeerde. "Dat is dus wat daar werd waargenomen."