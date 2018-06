Geen tussenstop in Vilvoorde? Treinreiziger trekt aan noodrem 21 juni 2018

00u00 0

Een treinreiziger heeft aan de noodrem getrokken in het station van Vilvoorde om te kunnen uitstappen. De man zat op de IC-trein van Antwerpen naar Brussel die niet zou stoppen in Vilvoorde. Door de tussenkomst van de treinreiziger gebeurde dat noodgedwongen toch. Volgens een treinbegeleider kon de man één van de deuren openen en liep weg. "Uiteraard kan het absoluut niet de bedoeling zijn dat reizigers op een dergelijke manier gebruikmaken van een noodrem", zegt woordvoerder Bart Crols. "Dat is gevaarlijk en illegaal. Het kan aanleiding geven tot vervolging." De trein liep door het incident een tiental minuten vertraging op.