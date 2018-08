Geen transfers, wél contractverlengingen voor Bailey & Milinkovic-Savic 20 augustus 2018

00u00 0

Money, money, money. Het bleek voor Bayer Leverkusen de enige manier om Leon Bailey (21) aan boord te houden. De Jamaicaanse aanvaller (ex-Genk) genoot belangstelling van de Europese top, maar blijft nu toch in Duitsland in ruil voor een fel verbeterd contract. Bailey verlengde tot medio 2023. Die andere voormalige smaakmaker van Genk - Sergej Milinkovic-Savic (23) - zal zo goed als zeker zijn voorbeeld volgen in Italië. Lazio hield een transfer naar Real Madrid tegen en paait de Serviër nu met een enorme opslag. De onderhandelingen lopen. (PJC)