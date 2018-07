Geen training in Kazan Arena 05 juli 2018

Het wordt stilaan traditie. Nadat de Rode Duivels in Sotchi en Rostov hun afsluitende oefensessie op bijveldjes afwerkten, zullen ze ook nu tot de wedstrijd zelf moeten wachten om het stadion te ontdekken. Roberto Martínez verkiest immers om vanochtend nog in Dedovsk te trainen, alvorens om 15.30 uur plaatselijke tijd af te reizen naar Kazan. Daar moet de bondscoach in de vooravond wel present tekenen in de Kazan Arena voor de door de FIFA verplichte persconferentie. Ongeacht het resultaat vliegt de Belgische ploeg na de kwartfinale terug naar Moskou.