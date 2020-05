Exclusief voor abonnees Geen Tour, wel Vuelta voor Philipsen 29 mei 2020



Uiteraard wordt het wachten op de last minute verschuivingen op de herschikte wielerkalender en de definitieve worp van de UCI op 9 juni. Toch weet Jasper Philipsen (UAE Emirates) in grote lijnen waar hij in de resterende koersmaanden aan toe zal zijn. "Mijn programma mooi aflijnen is op dit moment moeilijk, te veel onzekerheden. Maar de bedoeling is om bij de hervatting van de competitie in augustus meteen klaar te zijn. Ook al rijd ik de Ronde van Frankrijk dit jaar in principe niet. Het wordt een zware Tour en dus focust de ploeg met Tadej Pogacar meer op het klassement. Alexander Kristoff neemt de sprints voor zijn rekening."

