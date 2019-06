Exclusief voor abonnees Geen Tour voor Gaviria? 19 juni 2019

Mist Fernando Gaviria de Tour? In een interview met TuttoBiciWeb laat UAE Emirates-ploegbaas Giuseppe Saronni weten dat de sprinter nog steeds last heeft van de linkerknie, waardoor hij opgaf in de zevende rit van de Giro. "Hij worstelt nog steeds met dat kwaaltje. Onze orthopedisch chirurg doet er alles aan om het op te lossen, maar het is duidelijk dat hij in deze omstandigheden niet kan deelnemen aan zo'n zware wedstrijd als de Tour. Het vraagteken is groot." (XC)