Geen Tour voor Bardet, wel Giro

Romain Bardet laat de Tour schieten en dat voor het eerst sinds 2013. De 29-jarige Fransman wil naar eigen zeggen zijn "horizonten verleggen" en mikt daarom volgend jaar op de Ronde van Italië. Naast de Giro zijn Bardets grootste doelen voor 2020 de olympische wegrit en het WK in het Zwitserse Martigny. Beide omlopen zijn voor klimmers weggelegd. In afwezigheid van Bardet zal Pierre Latour het kopmanschap bij AG2R op zich nemen in de Tour. Dat vertelde manager Lavenu aan L'Équipe. (DMM)