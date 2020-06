Exclusief voor abonnees Geen Tour en 'Vive le vélo', maar wel 'Vive la vie' 29 juni 2020

Karl Vannieuwkerke (49) kampeert vanaf vanavond drie weken lang in eigen land. 'Vive la vie', heet de afgeleide van 'Vive le vélo'. Uiteraard had Karl liever ergens in Zuid-Frankrijk vertoeft, maar door corona werd de Ronde van Frankrijk uitgesteld. In 'Vive la vie' dus geen verhalen over wielrennerssnot of Zuid-Franse culinaire geneugten. Maar sommige ingrediënten blijven wel hetzelfde. Een tafel, een glas wijn, twee praatgasten - Bart Peeters (60) en Ronny Mosuse (49) openen -, Maarten Vangramberen (41) aan een 'Vive la vie'-tafel elders in het land, rubrieken als 'Touristique' en reportages over alle Belgische oud-ritwinnaars.

