Geen topmatch, wél wereldgoal voor Schrijvers

Zijn knappe goal komt straks ongetwijfeld in de top drie van deze speelronde, toch verliep het debuut in de basis voor Siebe Schrijvers niet geheel vlekkeloos. Voor de vervanger van Wesley was het lange tijd wat zoeken, al stapte hij uiteindelijk met opgeheven hoofd van het veld. "Natuurlijk ben ik tevreden", aldus Schrijvers. "We pakken drie punten en winnen met 3-0, dan moet je zelfs heel tevreden zijn. In de loop van de week wist ik dat ik zou spelen en daar heb ik me goed op voorbereid. Ik speelde wat achter Vossen als hangende spits. Mijn taken heb ik soms goed en soms minder goed uitgevoerd. Het is nog een beetje zoeken." Schrijvers' goal maakte veel goed. De Limburger schakelde eerst Lepoint uit met een dubbele overstap en een bruggetje alvorens de bal hard voorbij Kaminski te trappen: "Jelle deed een heel goeie loopactie, waardoor ik de ruimte kreeg om met rechts te trappen. De bal ging mooi binnen." Schrijvers deed het na zijn goal beter en moet hopen dat hij volgende week op de Bosuil weer de voorkeur krijgt. Gisteren werd Wesley tegen een slap Kortrijk allesbehalve gemist, maar dat zal tegen Antwerp, Anderlecht en Zulte Waregem wellicht anders zijn. Aan Schrijvers, de matig ingevallen Dennis en de sterk debuterende Openda om het tegendeel te bewijzen. (TTV)

