Exclusief voor abonnees Geen topjob voor Guy Verhofstadt 03 juli 2019

De Europese top smoorde de ambities van Guy Verhofstadt in de kiem: hij zal geen voorzitter worden van het Europees Parlement, een betaalde Facebookcampagne ten spijt. Wie het wel wordt, is nog niet bekend. Die keuze is aan de parlementsleden zelf, maar de Europese leiders zetten in op een akkoord tussen de EVP en de sociaaldemocraten. "Het is onze intentie een voorzitter van de socialisten in het eerste deel van de legislatuur te hebben, en een voorzitter van de EVP in het tweede deel", aldus Donald Tusk.