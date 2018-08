Geen Tom Coninx meer voor Champions League 22 augustus 2018

De nieuwe Champions League-competitie valt voortaan te volgen op VIER en Q2. De SBS-zender verwierf de rechten van de dinsdagwedstrijden en mocht gisteren de eerste play-off-wedstrijd uitzenden, met gastheer Gilles De Coster in de studio. De woensdagmatchen werden binnengehaald door Q2, dat vanavond dus dag 2 van de play-offs mag uitzenden. Bij Q2 is Tom Coninx niet langer gastheer. Hij wordt in de studio opgevolgd door Maarten Breckx. Die ontvangt in de Q2-Champions League-studio gast Aad de Mos. Commentaar wordt geleverd door Peter Morren en Gilles De Bilde. (MC)

