Geen tijd voor selfies, wel voor high five 02 augustus 2018

Buikgriep hield Toby Alderweireld weg van de Duivels-huldiging in Brussel, dus kreeg de verdediger er gisteren eentje speciaal voor zichzelf in zijn 'hometown' Ekeren. Selfies nemen was niet mogelijk - véél te veel volk - maar een high five voor een kleine fan kon er met de glimlach af.

