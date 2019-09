Exclusief voor abonnees Geen tickets, wel knuppels 30 Turkse herrieschoppers opgepakt in Brugge 19 september 2019

Uren voor aanvang van de wedstrijd Club Brugge-Galatasaray heeft de Brugse politie gisterenmiddag 30 Turkse herrieschoppers opgepakt in de buurt van het stadion. Ze beschikten niet over een wedstrijdticket, maar hadden wel knuppels en Bengaals vuurwerk bij. Ze werden bestuurlijk aangehouden en moesten tot na de wedstrijd in de cel blijven. Ondertussen troepten in de binnenstad een 700-tal supporters van de Turkse club samen op de Markt om onder politiebegeleiding naar het stadion te gaan. Hoewel alles rustig begon, werd de sfeer steeds grimmiger en werden in de winkelstraat voetzoekers en Bengaals vuurwerk afgestoken. Uiteindelijk keerde de rust relatief snel terug. Grote incidenten voor de wedstrijd bleven uit.

