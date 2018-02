Geen Teo op training, Dendoncker en Morioka wél 02 februari 2018

De kop is eraf. Ryoata Morioka heeft gisteren voor het eerst getraind met Anderlecht. De Japanner, gehaald bij Waasland-Beveren, maakte kennis met zijn ploegmaats. Onder hen Leander Dendoncker: de middenvelder tekende gewoon present na zijn afgesprongen overgang naar de Premier League. Wellicht krijgt hij een transferclausule in zijn contract, waardoor hij in de zomer voor een vastgelegd bedrag kan vertrekken. Lukasz Teodorczyk kreeg Morioka trouwens niet te zien. De Pool was nog steeds ziek en is erg twijfelachtig voor KV Mechelen. Binnen Anderlecht twijfelen sommigen aan Teo's ziekte - de aanvaller is ontgoocheld door de (vergeefse) intenties van Anderlecht om een extra concurrent aan te trekken -, maar in zijn entourage valt te horen dat de speler echt te grieperig is om te voetballen. (PJC)

