Geen tennisser doet beter 14 jaar tussen eerste en laatste grandslamtitel 29 januari 2018

00u00 0

Exact 14 jaar, 6 maanden en 22 dagen na zijn eerste grandslamzege op Wimbledon in 2003 is het opnieuw prijs voor Federer. Niemand doet beter. En dan nu de oudste grandslamwinnaar worden? Sinds de Australian Open 1972 is dat record in handen van Ken Rosewall met 37 jaar, 2 maanden en 1 dag. Federer krijgt een eerste kans om dat record te breken op de Australian Open 2019. (GLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN