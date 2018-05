Geen tennis voor Darcis in 2018 11 mei 2018

Steve Darcis (ATP 160) zet een punt achter zijn seizoen 2018. Een seizoen dat nooit van start is gegaan. "Het was altijd mijn doel om herop te treden op Roland Garros", zei de 34-jarige Luikenaar gisteren. "Drie weken geleden heb ik opnieuw een racket in de hand genomen, maar na enkele dagen bleek dat de ontsteking in de elleboog niet helemaal geweken was." Darcis liep een scheurtje in de pees van de elleboog op net voor de Davis Cup-finale tegen Frankrijk in Lille in november van vorig jaar. Die eindstrijd speelde hij op halve kracht, waarna hij rust inlaste om fit te geraken voor het nieuwe jaar. Zonder succes. "Ik heb overlegd met dokter Joris en de specialist in Brugge, dokter Soenen, en de beslissing genomen om niet meer in actie te komen dit jaar. Ik had eind augustus iets kunnen proberen, maar dan bleven er maar twee maanden over en dat was ook de moeite niet. Ik wil dus ook alles doen om begin volgend jaar weer paraat te zijn."

