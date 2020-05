Exclusief voor abonnees Geen tennis tot zeker begin augustus 16 mei 2020

Zoals de voorbije weken al circuleerde, zijn de verzamelde tennisinstanties gisteren overgegaan tot een opschorting van het tennisseizoen tot begin augustus. Veelal Europese graveltoernooien gepland in juli komen daardoor te vervallen, terwijl de herneming nu naar het Noord-Amerikaanse hardcourtseizoen verschuift. Met sowieso al geen evenementen in Canada en de coronapandemie die in de Verenigde Staten nog flink huishoudt, is het maar de vraag of zelfs de maand augustus haalbaar is. De US Open (31/8) houdt alleszins halsstarrig vast aan die datum op de kalender. Nochtans verliet pas eergisteren de laatste patiënt het tijdelijke noodhospitaal op de US Open-site in New York en bovendien doen er allerlei alternatieven de ronde.

