Geen Syriëstrijder, wel naakte Adam en Eva voor NTGent 19 mei 2018

00u00 0

Het controversiële zoekertje deed in maart heel wat stof opwaaien, maar voorlopig heeft NTGent geen teruggekeerde Syriëstrijder kunnen strikken voor het toneelproject 'Lam Gods'. Milo Rau, artistiek leider van het theater, verraste gisteren wel met een naakte Adam en Eva. Beide rollen zullen vertolkt worden door niet-professionele acteurs. Gisteren mocht het duo al even kennismaken met het podium. In hun adams- en evakostuum openden ze de panelen van een replica van het bekende schilderij van de gebroeders Van Eyck. De première van 'Lam Gods' is voorzien voor september. (YDS)