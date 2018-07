Geen Supercup, geen Edmilson meer: weg naar Al Duhail 23 juli 2018

00u00 0

Een contract van vier jaar, 3,5 miljoen euro netto (!) per jaar. It's all about the money. Junior Edmilson (23) verlaat Standard en trekt naar Al Duhail in Qatar - zij werden vorig jaar kampioen. De flankaanvaller speelde gisteren zijn laatste wedstrijd voor Standard, scoorde en stapt straks op het vliegtuig naar de oliestaat om de laatste details af te ronden. De Rouches zouden om en bij de zes miljoen euro ontvangen voor Edmilson, die volgend jaar einde contract was. "Ik weet dat ik veel kritiek zal krijgen, maar ik stel de toekomst van mijn familie veilig." (FDZ)