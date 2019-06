Exclusief voor abonnees Geen stunt voor Goffin, Mertens out na marathon 01 juni 2019

Sinds gisteren doen er geen Belgische enkelspelers meer mee op Roland Garros. Bij David Goffin (ATP 29) lag dat ergens voor de hand, met een duel tegen elfvoudig winnaar Rafael Nadal (ATP 2). Hij reageerde sterk toen de Spaanse intensiteit in de derde set een beetje wegzakte, maar al bij al had hij geen kans (6-1, 6-3, 4-6, 6-3). Goffin naar huis, dus. "Met een goed gevoel", zei de Luikenaar. "Want mijn tennis staat er weer."

