Geen strafschop na duw(tje) op Dimata 11 februari 2019

Te licht. Dat oordeelde scheidsrechter Verboomen toen Dimata in de zestienmeter een duw(tje) in de rug kreeg van verdediger Pletinckx en graag tegen de grond ging. De VAR vond het geen 'clear error' en bijgevolg geen strafschop. "Hij tikt de bal weg om een voorzet te geven en zoekt het contact", aldus Pletinckx. "Daarna gaat hij liggen. Ik had de tackle nog niet eens ingezet." Bij Anderlecht maakte men trouwens weinig misbaar. (VDVJ)

