Geen straf voor Fellaini-dieven 11 april 2019

Drie van de vier mannen achter een diefstal in een boetiek van voetballer Marouane Fellaini hebben de opschorting gekregen. De vierde komt weg met een eenvoudige schuldigverklaring. Het kwartet stond terecht voor de diefstal van kleding ter waarde van 235.000 euro in luxeboetiek 'Privilège MF', opgericht door de vroegere Rode Duivel en zijn vader Abdellatif. Aleksander S., de uitbater van de zaak, had in 2014 zelf de hulpdiensten verwittigd voor een overval waarvan hij het slachtoffer was. Volgens hem was voor bijna 250.000 euro meegenomen door gemaskerde mannen. Het gerecht slaagde er echter in de bestelwagen en zijn inzittenden op te speuren, en kreeg van hen een ander verhaal te horen. De uitbater zou volgens hen zelf met het idee zijn gekomen om de winkel te bestelen. De bewakingsbeelden van in de winkel bevestigen die versie. Aleksander S. had daarvoor een uitleg: hij voelde zich "gegijzeld" door vader Fellaini, die hem maar niet wilde laten vertrekken als zaakvoerder. (WHW)

