Exclusief voor abonnees Geen straf voor bommenmaker 02 april 2019

00u00 0

In het huis van Maasmechelaar A. vond de politie in juni 2016 wapens, zelfgemaakte onderdelen, chemische middelen voor de aanmaak van springstoffen en heel wat munitie. De 18-jarige student had toen ook al zelf een bom in elkaar geknutseld, die hij op school had laten ontploffen. De gsm van A. stond vol met foto- en videobestanden van vuurwapens. Zo poseerde de tiener gemaskerd en met oorlogswapens in politieuniform. Hij deelde de beelden ook met minderjarigen en postte op YouTube filmpjes waarop hij kogels afvuurt met zijn zelfgemaakte wapens. "Dat is maar een hobby", minimaliseerde de beklaagde. De aanklager noemde de zaak 'zeer gevaarlijk' en vorderde een stevige werkstraf. Van de strafrechter kreeg A. echter opschorting van straf onder voorwaarden. (VCT)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen