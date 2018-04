Geen straf voor 'Aalterse Kim De Gelder' 13 april 2018

Een 23-jarige man uit Aalter heeft opschorting van straf gekregen voor enkele bedreigingen. De procureur vergeleek de man enkele maanden geleden met Kim De Gelder. "Ik heb geen goed gevoel bij dit dossier. Je gedrag doet me denken aan zijn situatie", klonk het toen. Op 12 februari vorig jaar liep de twintiger om 5.30 uur 's nachts over de Markt van Brugge. De man had een lange regenjas aan, droeg een zonnebril en zwarte handschoenen. Toen een passant hem uitdaagde, ging hij over de rooie. Hij trok een telescopische wapenstok en achtervolgde de man, tot die een danscafé binnenvluchtte. Uiteindelijk kon de politie de zonderling oppakken. Volgens z'n advocaat experimenteerde de man met marihuana en kreeg hij daardoor psychoses. Hij moet zich drie jaar lang laten begeleiden. Zo niet, kan hij alsnog een effectieve straf krijgen. (SDVO)

