Exclusief voor abonnees Geen straf na oerwoudgeluiden tegen Lukaku 18 september 2019

00u00 0

Zoals verwacht gaat Cagliari vrijuit voor de oerwoudgeluiden aan het adres van Romelu Lukaku (26), tweeënhalve week geleden tegen Inter. Onderzoekers in opdracht van sportprocureur Gerardo Mastrandrea vonden geen afdoende bewijs dat de oerwoud- en apengeluiden discriminerend bedoeld waren. Omdat noch de ref, noch de stewards, noch de plaatselijke politie de racistische gezangen vermeldden in een officieel rapport meteen na de match kon geen extra bewijsmateriaal worden verzameld. De televisiebeelden en de opnames alleen volstonden niet, wegens te veel randgeluiden. "Qua omvang en perceptie" waren de gezangen niet racistisch bedoeld, besloten de instanties. De kleine minderheid roepers gaat dus vrijuit. In de Serie A trekken ze nogal snel de paraplu open bij discriminerend gedrag. Cagliari kwam ook de voorbije twee seizoenen weg na gelijkaardige incidenten met Moise Kean en Blaise Matuidi. De club uit Sardinië kreeg wel 5.000 euro boete omdat haar supporters flessen op het veld gooiden tegen Parma.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis