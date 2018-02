Geen Strade Bianche voor Tim Wellens 20 februari 2018

Tim Wellens komt op 3 maart niet aan de start van de Strade Bianche. Het nummer drie van vorig jaar richt na de Omloop Het Nieuwsblad alle pijlen op Parijs-Nice. Een verdedigbare keuze, want de Koers naar de Zon staat één dag na de Italiaanse klassieker al op het programma. "Ik wil zo goed mogelijk aan de start in Frankrijk staan. Ik heb dit seizoen voor het eerst specifiek naar die wedstrijd toegewerkt om er een resultaat te rijden. Helaas valt dat moeilijk te combineren met de Strade Bianche, een koers die ik nochtans graag rijd. Soms moet je keuzes maken in het leven", aldus de man in vorm bij Lotto-Soudal. (DMM)