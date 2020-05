Exclusief voor abonnees Geen stille mars, wel kleurplaat met haar lievelingsbloem ÉÉN JAAR NA MOORD OP JULIE 05 mei 2020

Morgen is het precies één jaar geleden dat het lichaam van Julie Van Espen werd teruggevonden in het Albertkanaal in Antwerpen, nadat ze twee dagen voordien verdween. Om de 23-jarige studente te herdenken is er op 12 mei #Bloomforchange. Daarmee roepen haar ouders en vriendinnen samen met Punt vzw op om actie te voeren tegen seksueel geweld. "Op een coronavriendelijke manier", zegt Ayke Gubbels van Punt vzw. Zij was vorig jaar één van de drie organisatoren van de mars tegen seksueel geweld in Antwerpen, waarin 15.000 mensen meestapten. "Dit jaar moeten we het vanuit ons kot doen", zegt ze. "Illustratrice Laura Janssens, bekend van de Instagramaccount @Nietnulaura, maakte een kleurplaat van een zonnebloem - de lievelingsbloem van Julie. We vragen die op 12 mei aan het raam te hangen of op sociale media te delen, als teken van hoop en verandering in de strijd tegen seksueel geweld. Daarnaast lanceren we die dag een nota met tien actiepunten tegen seksueel geweld, die iedereen kan ondertekenen. Onder anderen viroloog Marc Van Ranst, premier Sophie Wilmès en actrice Hilde Van Mieghem zetten er hun schouders onder." (IBO)

