Geen staatsbon in september 21 augustus 2019

Er komt ook in september geen nieuwe staatsbon. Door de huidige lage rente zou de interesse van de beleggers te laag zijn, zegt het Federaal Agentschap van de Schuld. Om dezelfde reden werd de emissie in juni al geschrapt, nadat die van september 2018 en maart weinig hadden opgebracht. Voor de financiering van de staat is de afgelasting niet meteen een probleem. Het Agentschap kon dit jaar al 25,17 miljard euro ophalen: 83,2% van de jaardoelstelling.

