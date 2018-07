Geen sportieve strijd, wel brood en spelen tijdens natourcriteriums Sven Spoormakers

31 juli 2018

00u00 0 De Krant De Tour is voorbij, dus is het tijd voor de criteriums. En dan weet u: de grote vedette aan de start - in de meeste gevallen groene trui Peter Sagan - zal winnen. Maar hoe doen ze dat, de show verzorgen?

Mocht u toch nog de illusie hebben dat de winnaar van het na-Tourcriterium het haalde na een spannende strijd, met demarrages en een scherpe eindspurt: sorry voor het doorprikken ervan. Een na-Tourcriterium is geen koers, het is show. En een show heeft een scenario. In het geval van een criterium: de uitslag ligt voor de start al vast.

Het stóórt het volk ook niet. Meer dan voor een sportieve strijd, komen mensen naar een criterium om de toppers van tv eens van dichtbij te zien. Een organisator: "Denk je dat de toppers die net drie weken Tour de France én een feestnacht in Parijs in de benen hebben, zin hebben in koersen op het scherp van de snee? Mocht dat zo zijn, het zou rap gedaan zijn met de na-Tourcriteriums. Het is brood en spelen, en wij bieden de mensen dat."

Het zijn wel dure brood en spelen. Sagan verdient zo'n 60.000 euro per criterium.

