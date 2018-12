Geen speelplein, wel zitbank bij water in park Montpellier 20 december 2018

00u00 0

Het Montpellierpark, tussen de Pijpeweg en de Malehoeklaan in Sint-Kruis, steekt in het nieuw. Het unieke parkje is vooral tijdens de zomer een plek waar de buurtbewoners graag vertoeven. "We wilden het park een stukje aantrekkelijker maken", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). "Uit een bevraging bleek dat de buurt geen voorstander was van een speelplein. Daarom is gekozen voor wat extra picknickplaatsen en een bijkomende zitbank. De bomen zijn wat uitgedund en proper gemaakt, het hakhout is teruggezet en op het groene plein kunnen kinderen de gracht oversteken op een brug met hangkoord. Er is dus voor elk wat wils." De werken werden uitgevoerd door de aannemer Van Holme. Het gaat om een investering van 53.000 euro.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN