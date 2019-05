Exclusief voor abonnees Geen spatje stress bij Persoon PERSOON VS TAYLOR ZATERDAGNACHT IN NEW YORK 29 mei 2019

Stress omdat ze voor de uitdaging van haar leven staat? Omdat zaterdag haar WBC-titel, die ze nu toch al vijf jaar in handen heeft, op het spel staat? Neen, hoor. Gisteren in Brookfield Place in New York, waar een publieke training op het programma stond, straalde Delfine Persoon rust en zelfzekerheid uit. Een kleine tien minuten mocht de 32-jarige West-Vlaamse het publiek entertainen. "Ze staat scherp", stelde trainer Filiep Tampere tevreden vast. "Dat was een korte work-out zoals het hoorde." Van jetlag had de politieinspectrice geen last. Tampere grijnst: "Delfine? Die slaapt waar en wanneer ze wil." Na hun check-in in het Rennaissance Hotel was er niet veel rusten bij. Persoon werd van het ene interview naar het andere gereden. "Ach, dat doodt de tijd wat", nam Tampere het kalm op. "Straks gaan we wel nog wat trainen. Een kilometer of vier lopen. Dan rustig wat gaan eten en een flesje kraken." Tampere werd gisteren 56. "Alles loopt zoals het hoort. Maandag woog Delfine wel een kilo te licht maar na een 'pasta'ke' zat ze er meteen 200 gram boven. Het hotel is in orde, het is niet te rumoerig - neen, er is geen enkele reden tot klagen." (VH)

