Geen seks in Spanje zonder expliciete toestemming 20 juli 2018

Wie seks wil hebben in Spanje moet daarvoor binnenkort de expliciete toestemming van zijn bedpartner krijgen. "Als een vrouw 'nee' zegt, is het 'nee', en als ze geen 'ja' zegt, is het ook 'nee'", aldus de Spaanse premier Pedro Sanchez. De nieuwe antiverkrachtingswet komt er nadat in 2016 een 18-jarig meisje door vijf mannen werd aangerand tijdens de stierenrennen in Pamploma. De daders, onder wie een voormalige politieman en een ex-soldaat, werden veroordeeld tot 9 jaar cel, maar ontliepen de maximumstraf "omdat het slachtoffer gedurende haar hele verkrachting gezwegen had". Vorige maand werd het vijftal alweer vrijgelaten onder een storm van protest, waardoor de kwestie weer op de regeringstafel belandde.

