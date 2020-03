Exclusief voor abonnees Geen seizoenarbeiders 26 maart 2020

Lente! Het voedsel voor volgend jaar moet nu gezaaid en geplant worden. De landbouwsector verzuipt in het werk. De seizoenarbeiders komen de grens niet over, veel landbouwersvrouwen werken in de zorgsector en zagen hun verlof ingetrokken. Dat geldt niet alleen voor België, maar voor de meeste Europese landen. Als er nu niet behoorlijk geplant en gezaaid wordt, ontstaat er een risico op schaarste. Gezonde tijdelijke werklozen, vegetariërs, veganisten, spijbelaars, klimaatactivisten en promotoren van de korte voedselketen: voeg de daad bij het woord. Stroop de mouwen op en trek de laarzen aan!

Overheid: regel de papiermolen zodat ook hier vrijwilligerswerk en flexijobs mogelijk worden, zonder extra tijdrovende administratie. De natuur wacht niet op Kafka! Applaus en klokkengelui voor moeder Aarde en voor allen die haar bewerken.

Bea B.

