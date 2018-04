Geen schietoefeningen meer na incident met echte kogel 20 april 2018

00u00 0

De politie doet voorlopig geen schietoefeningen meer die levensechte situaties nabootsen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil weten hoe het kon dat een agent vorige week een échte kogel in zijn buik kreeg tijdens zo'n schietoefening voor er nog meer oefeningen worden gehouden. De agenten van de Speciale Eenheid oefenden in Tienen op elkaar met losse flodders, maar op een of andere manier was er een echte kogel in het wapen van een van de politiemensen beland. Die kogel verbrijzelde de ruggenwervel van een 29-jarige agent, die waarschijnlijk voor de rest van zijn leven verlamd is.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN