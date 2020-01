Exclusief voor abonnees Geen Rybakina in Fed Cup 23 januari 2020

00u00 0

Over welgeteld vijftien dagen staat in Kortrijk het Fed Cup-duel België - Kazachstan op het menu, waarbij er gestreden zal worden voor een plaats in de nieuwe finalefase in Boedapest begin april. Elena Rybakina leek daarbij een kwade klant te worden bij de bezoekers, maar de 19-jarige topper in spe mag niet meedoen omdat ze als voormalige Russische nog geen twee jaar de Kazachse nationaliteit heeft. "Met Putintseva (WTA 38) en Diyas (WTA 73) hebben ze wel nog wat volk dat het niet gemakkelijk zal maken", wist Elise Mertens. "Als je de naam Kazachstan hoort, dan denk je dat het wel zal lukken, maar het zal niet eenvoudig worden."