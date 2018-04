Geen Ronde, wél helivlucht voor Armstrong 03 april 2018

00u00 0

Een "drama in de privésfeer", waarover hij niet verder wilde uitweiden, deed Lance Armstrong afgelopen vrijdag afmelden als eerste gastspreker van de Tour of Flanders Business Academy, waardoor hij zondag ook niet van de partij kon zijn op de Ronde van Vlaanderen. Armstrong vond zaterdag wél de tijd voor een fietstocht in Austin - hij deelde op Strava een rit van 86 km - en amuseerde zich zichtbaar tijdens een helikoptervlucht. "Mocht ik de krans krijgen om met een heli te vliegen, ik zou ook niet naar Vlaanderen gaan", reageerde één van zijn volgers op Twitter. (MFB/JDK)