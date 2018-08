Geen roamingkosten meer in EU, maar toch 114 klachten 25 augustus 2018

Wie terug is van een vakantie binnen de EU, hoeft niet langer zijn gsm-factuur te vrezen, want de roamingkosten werden vorig jaar afgeschaft. Toch kreeg de ombudsdienst voor telecommunicatie dit jaar nog 114 klachten over exuberante kosten. Het gaat vooral om Vlamingen die op reis zijn geweest in Zwitserland, dat niet tot de EU behoort. Ook wie de weg wil opzoeken of een goed restaurant googelt in San Marino, Liechtenstein, Andorra, Bosnië, Montenegro of Macedonië moet rekening houden met het roamingtarief. Zelfs na een vakantie op de Griekse eilanden Lesbos en Kos kan de factuur aandikken. Die eilanden liggen zo dicht bij Turkije dat je telefoon soms gebruikmaakt van een Turkse provider.