In het artikel in de krant van dinsdag 19 februari stond dat in België een rijbewijs voor een bromfiets verplicht is om met een brommobiel te mogen rijden. Dat is niet helemaal volledig. Personen die geboren zijn vóór 14 februari 1961 hebben geen rijbewijs nodig. Personen geboren na 14 februari 1961 hebben inderdaad een rijbewijs A3 nodig.

Bart Coppens, Erembodegem

