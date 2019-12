Exclusief voor abonnees Geen reekshoofd bij loting 12 december 2019

Club Brugge is maandag geen reekshoofd wanneer de UEFA de loting houdt voor de zestiende finales van de Europa League. Alleen de beste vier derdes uit de Champions League-poules krijgen die status en dat zijn Ajax, Red Bull Salzburg, Inter Milaan en Benfica. Ook de twaalf groepswinnaars uit de Europa League verdwijnen als reekshoofden in de trommel in Nyon. Na vijf speeldagen waren alleen Sevilla, Celtic Glasgow en Espanyol daar al zeker van. Club riskeert zo voor een lastige opdracht te staan. Als Gent vanavond afrekent met Oleksandrija, dan zijn ze eveneens reekshoofd bij de loting. Dat heeft als voordeel dat de Buffalo's op 20 februari 2020 eerst buitenshuis spelen en een week later thuis. Ook Standard kan, mits een klein mirakel, nog Europees overwinteren. (VH)

