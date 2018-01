Geen reden meer om niet naar rusthuis te gaan Spray tegen slechte geur 30 januari 2018

Weg met de onaangename, weeë geur in rusthuizen. Dat bevordert het welzijn van de bewoners en zorgt voor meer bezoek. Daarom heeft de denktank 'Patient Room of the Future' uit Poperinge een spray ontwikkeld die de typische geur in rusthuizen wegneemt.

