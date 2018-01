Geen recordreeks voor City 00u00 0

In het tumult na de overtreding op De Bruyne ging het wat verloren, maar Man City verspeelde op Crystal Palace wel voor het eerst punten sinds augustus. Geen evenaring van de recordreeks van Bayern München (19 zeges), geen verbreking. De serie van City blijft op 18, een record in Engeland. De autoritaire leider, nog altijd ongeslagen, bleef bij een agressief maar effectief verdedigend Palace steken op 0-0. De radar van De Bruyne stond niet helemaal afgesteld. In de kleine ruimte en onder de pressing was het moeilijk voetballen. Milivojevic (ex-Anderlecht) mikte in het slot een penalty op Ederson. Een dure misser. Benteke kwam na een aardige start weinig in het stuk voor. Gabriel Jesus viel vroeg uit met een knieblessure. De club vreest dat hij tot twee maanden aan de kant staat. City beraadt zich of Alexis Sánchez weer op de agenda komt. De wispelturige aanvaller van Arsenal stond deze zomer al op de wenslijst, maar The Gunners wilden hem niet verkopen, ondanks een straks aflopend contract. Sánchez werkte destijds bij Barça nog samen met Guardiola.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee