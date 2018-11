Geen Rakitic, Spanje hoopt op gelijkspel 17 november 2018

Kroatië zal het in zijn laatste wedstrijd van de Nations League, zondag op Wembley tegen Engeland, zonder Ivan Rakitic moeten stellen. De sterkhouder van Barcelona kampt met een lichte blessure en keert terug naar zijn club. Dat maakte de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic gisteren bekend. "We willen met Ivan geen risico nemen. We hebben op zijn positie meerdere oplossingen." Engeland en Kroatië tellen elk vier punten, en bikkelen op Wembley om winst in groep 4 van divisie A. De winnaar van het duel sluit de poule af op de eerste plaats. Als de partij op een draw eindigt, wint Spanje de groep. 'La Roja' heeft zijn vier wedstrijden afgewerkt en telt zes punten. (BF)