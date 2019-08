Exclusief voor abonnees Geen problemen voor Bolat 22 augustus 2019

00u00 0

Bolat heeft geen last meer van zijn enkel en neemt zijn plek in doel gewoon weer in. Arslanagic zit voor het eerst weer bij de selectie, maar valt mogelijk nog af als 19de man. Bij AZ is het centrale verdedigingsduo Vlaar-Wuytens onzeker. (SJH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis