Geen problemen met werkloze profs Lokeren - AFE 5-0 10 januari 2019

Met de vingers in de neus won Lokeren van een selectie Spaanse profs zonder contract. Op geen enkel moment kwamen de werkloze Spanjaarden in de partij. Meest opvallende figuren waren Mpati - voor de gelegenheid controlerende middenvelder - en Mujangi Bia (goal en assist). Na rust scoorde Jovanovic twee keer. Terki, Saroka en Benchaib kregen rust. Morgen oefent Lokeren tegen het Schotse Hearts. Vandaag wordt er in Campoamor een keer getraind, in de namiddag zijn de spelers vrij. Van eventuele nieuwkomers nog geen spoor. (MVS)

