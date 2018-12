Geen probleem voor dienstenchequebedrijven Jonge, vrouwelijke poetshulp vragen? 12 december 2018

Dienstenchequebedrijven gaan in één op de drie gevallen in op discriminerende vragen van hun klanten. Dat blijkt uit 1.350 mystery calls, uitgevoerd bij alle dienstenchequebedrijven die actief zijn in Vlaanderen. In 47% van de gevallen ging het om vragen naar een oudere of jongere poetshulp. 25% van de bedrijven stemde in met de vraag een medewerker van een welbepaald geslacht te sturen, 18% toonde zich bereid de wens van de klant betreffende de herkomst van de huishoudhulp te volgen. Het gaat volgens het onderzoek wel zo goed als altijd om onbewuste discriminatie. De bedrijven in kwestie zullen nu verplicht worden een coachingtraject te volgen en een actieplan op te stellen met concrete maatregelen. (SPK)

samenleving