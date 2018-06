Geen privé-bodyguards voor Hazard en De Bruyne 15 juni 2018

Veiligheid is ook een belangrijk thema voor de Rode Duivels. Maar onze Kevin De Bruynes en Eden Hazards hebben toch net iets minder nood aan privé-security dan Cristiano Ronaldo, zelfs al zijn het ook wereldsterren. "De spelers krijgen geen individuele bewaking in ons kamp", laat persverantwoordelijke Stefan Van Loock weten. Wanneer de familieleden van de spelers welkom zijn in het hotel, na de wedstrijd tegen Tunesië, kunnen de Duivels er uiteraard zelf voor kiezen om op eigen kosten een bewakingsfirma in te schakelen voor hun geliefden.

