Geen Poulain in Gent 27 januari 2018

00u00 0

De ernst van zijn spierblessure is op dit ogenblik nog onduidelijk, wél staat vast dat Benoît Poulain zondag niet in actie komt. De Fransman verliet donderdag tegen KVO aan de rust het veld met een probleem aan de adductoren. Verder onderzoek moet de komende dagen aan het licht brengen hoe lang de verdediger out is. Decarli lijkt zijn logische vervanger. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN