Geen politiek draagvlak voor verplichte vaccinatie

12 april 2019

Vandaag is vaccinatie enkel verplicht voor polio, en dat wil de politiek zo houden. "Wij zijn voor vaccins. Maar onze vaccinatiegraad is al zeer hoog", zegt Anne Dedry (Groen). "Het zijn echt wel de uitzonderingen die het niet doen. Dus het systeem is goed zoals het nu is." Ook CD&V, N-VA, Open Vld en sp.a willen vaccinatie niet verplicht maken. "De Vlamingen doen het al relatief goed", aldus Louis Ide (N-VA). "De dekking is hoog genoeg, we hebben wel een soort groepsimmuniteit. Als die zoals in New York opeens naar beneden tuimelt, begrijp ik wel dat je ingrijpt. Maar nu is dat nog niet nodig."

