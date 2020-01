Exclusief voor abonnees Geen politiegeweld: Jim Cooreman stierf in cel aan overdosis 16 januari 2020

Jim Cooreman (36) uit Lebbeke, die op 25 oktober 2019 overleed in een politiecel in Dendermonde, is overleden aan hartfalen na een delirium door een te grote hoeveelheid aan drugs en stress. Dat maakte VTM NIEUWS bekend en wordt bevestigd door het parket van Oost-Vlaanderen. Nog volgens het parket is er geen sprake van geweld door de politie.

